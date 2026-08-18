پخش زنده
امروز: -
قفلهای هوشمند ویژه خودروهای ترانزیتی در افغانستان طراحی و آماده نصب در کامیونهای ورودی به این کشور شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، مسئول بخش فنی طرح قفل هوشمند درباره این قفلها در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برای نمونه تریلی و کامیونهایی از مسیر ایران به سمت کشورهای آسیای میانه در حرکتاند که باید از خاک افغانستان عبور کنند و با نصب این قفلها در مبادی ورودی به افغانستان، امنیت کالاها و وسایل داخل حفظ میشود و زمان و مکان توقف وسایط نقلیه و مسیر حرکت آنها در داخل خاک افغانستان قابل ردیابی است و به محض خروج از خاک افغانستان قفلها از کامیون برداشته میشود.
رفیع محمدی افزود: این اقدام گامی است برای مدیریت محمولههای ترانزیتی که با سهولت، سرعت و امنیت بیشتر طی مسیر کنند. این قفلهای هوشمند از طریق سه آهنربا به بدنه خودرو متصل میشوند و ضد آب هستند و در برابر گرد و غبار و تا دمای ۶۲ درجه مقاوم هستند.