به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، مسئول بخش فنی طرح قفل هوشمند درباره این قفل‌ها در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برای نمونه تریلی و کامیون‌هایی از مسیر ایران به سمت کشور‌های آسیای میانه در حرکت‌اند که باید از خاک افغانستان عبور کنند و با نصب این قفل‌ها در مبادی ورودی به افغانستان، امنیت کالا‌ها و وسایل داخل حفظ می‌شود و زمان و مکان توقف وسایط نقلیه و مسیر حرکت آنها در داخل خاک افغانستان قابل ردیابی است و به محض خروج از خاک افغانستان قفل‌ها از کامیون برداشته می‌شود.

رفیع محمدی افزود: این اقدام گامی است برای مدیریت محموله‌های ترانزیتی که با سهولت، سرعت و امنیت بیشتر طی مسیر کنند. این قفل‌های هوشمند از طریق سه آهنربا به بدنه خودرو متصل می‌شوند و ضد آب هستند و در برابر گرد و غبار و تا دمای ۶۲ درجه مقاوم هستند.