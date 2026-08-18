افزایش ثبت نام مراکز درمانی خراسان رضوی در سامانه نسخه نویسی الکترونیکی دامپزشکی
ثبت نام مراکز درمانی استان خراسان رضوی در سامانه نسخه نویسی الکترونیکی دامپزشکی کشور، در پنج ماه نهست امسال، ۱۱۸ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۲۸۶ مرکز فعال دامپزشکی در سامانه نسخه نویسی الکترونیکی دامپزشکی کشور ثبت نام کرده اند.
دکتر محمود جوادی نژاد افزود: با توجه به سیاست های سازمان دامپزشکی کشور و ضرورت ارتقای شفافیت، نظارت و ساماندهی مصرف داروهای دامی و جلوگیری از قاچاق دارو، تمامی مراکز درمانی و دارویی دامپزشکی و مراکز درمانی بخش خصوصی موظف به ثبت نسخه ها در سامانه نسخه نویسی الکترونیک هستند.
جوادی نژاد بیان کرد: استفاده از این سامانه، ضمن تسهیل روند نظارت و پیگیری، به مدیریت مصرف صحیح دارو و پیشگیری از مقاومت های دارویی کمک شایانی خواهد کرد؛ از اینرو، هرگونه ارائه خدمات درمانی بدون ثبت نسخه در سامانه یادشده، تخلف محسوب می شود و برخورد قانونی در پی خواهد داشت.
وی یادآور شد: در استان خراسان رضوی ۱۰۲۸ مرکز درمانی شامل: بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، مرکز مایه کوبی دامپزشکی و غیره فعال و در حال خدمت رسانی در زمینه ارتقای شاخص های سلامت و بهداشت عمومی در جامعه هستند.