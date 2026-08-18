از ابتدای امسال تا کنون ۲۸۶ مرکز فعال دامپزشکی در سامانه نسخه نویسی الکترونیکی دامپزشکی کشور ثبت نام کرده‌ اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت:

دکتر محمود جوادی نژاد افزود: با توجه به سیاست‌ های سازمان دامپزشکی کشور و ضرورت ارتقای شفافیت، نظارت و ساماندهی مصرف دارو‌های دامی و جلوگیری از قاچاق دارو، تمامی مراکز درمانی و دارویی دامپزشکی و مراکز درمانی بخش خصوصی موظف به ثبت نسخه‌ ها در سامانه نسخه‌ نویسی الکترونیک هستند.

جوادی نژاد بیان کرد: استفاده از این سامانه، ضمن تسهیل روند نظارت و پیگیری، به مدیریت مصرف صحیح دارو و پیشگیری از مقاومت‌ های دارویی کمک شایانی خواهد کرد؛ از این‌رو، هرگونه ارائه خدمات درمانی بدون ثبت نسخه در سامانه یادشده، تخلف محسوب می شود و برخورد قانونی در پی خواهد داشت.

وی یادآور شد: در استان خراسان رضوی ۱۰۲۸ مرکز درمانی شامل: بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، مرکز مایه کوبی دامپزشکی و غیره فعال و در حال خدمت رسانی در زمینه ارتقای شاخص‌ های سلامت و بهداشت عمومی در جامعه هستند.