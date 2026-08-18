



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: طبق مواد ۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، همراه داشتن و استفاده از هرگونه وسایل غیرمجاز ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار، موجب محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک تا ۱۰ سال خواهد شد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی، نسبت به همراه داشتن و استفاده از وسایل الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار غیرمجاز در آزمون‌های سراسری هشدار داد.





در این پیامک آمده است: طبق مواد ۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، همراه داشتن و استفاده از هرگونه وسایل غیرمجاز ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار، موجب محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک تا ۱۰ سال خواهد شد.





بر اساس این هشدار، تلفن همراه، انواع ساعت‌های هوشمند، دستبندهای هوشمند، پیجر و هندزفری از جمله وسایلی هستند که همراه داشتن یا استفاده از آنها در آزمون می‌تواند مشمول این قانون شود.





قوه قضاییه با این هشدار بر ضرورت توجه داوطلبان به مقررات آزمون‌های سراسری و خودداری از همراه داشتن وسایل غیرمجاز تأکید کرده است.