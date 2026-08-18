در این شبهای طولانی، مردم دیار علویان همقدم با مردم سایر نقاط کشور هر شب با فریاد «ما میمانیم برای ایران» و «الله اکبر»، بر تداوم راه شهیدان و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردهاند. این جمله که ۱۷۰ بار در شبهای اخیر تکرار شده، دیگر فقط یک شعار نیست؛ بلکه یک میثاق ملی است که نشان میدهد مردم این سرزمین، هرگز بار غفلت را بر دوش نخواهند کشید.
مردم؛ راویان این شبها برای نسلهای آینده
هر کدام از مردمی که این شبها در خیابانهای ساری حضور دارند، یک راوی هستند. راوی این شبها برای نسلهایی که هنوز نیامدهاند. آنها که امروز در دل شب ایستادهاند، تا تاریخ را برای آیندگان روایت کنند؛ تاریخی که دیگر جای تکرار ندارد.
سوگ و حماسه در کنار هم
ساری در شب ۱۷۰ حضور در خیابان، بین سوگ و حماسه ایستاده است. در دل شب، چراغ بصیرت همچنان روشن است. این حضور، تنها یک مراسم سوگواری نیست؛ نمایشی از اقتدار و عزم ملی است. مردمی که در راه حفظ ایمان و ولایت، برای همیشه آمادهاند.
قدرت ایران، نه در سلاحهای بیگانه، که در بصیرت مردم است
آنچه این شبها را ماندگار کرده، نه شور و احساسات زودگذر، بلکه بصیرتی است که مردم ایران با حضور خود در صحنه به نمایش گذاشتهاند. دشمنان باید بدانند که قدرت واقعی ایران، در سلاحهای بیگانه خلاصه نمیشود؛ بلکه در مردمی است که با بصیرت و ایمان، برای ایران عزیزشان میایستند و فریاد میزنند: «ما میمانیم برای ایران.»
گزارش از سیده حکیمه موسوی