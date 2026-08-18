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با اجرای طرح توسعه آبرسانی و تعویض شبکههای فرسوده، مشکلات افت فشار و ناپایداری آب در روستاهای حفارشرقی خرمشهر و غرب کارون در حال کاهش است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سالها فرسودگی شبکه و طولانی بودن مسیر انشعابات، تأمین آب پایدار را برای برخی از روستاهای خرمشهر با مشکل مواجه کرده بود؛ مشکلی که افت فشار آب را نیز به دنبال داشت.
در منطقه «یادگار ۴» از روستاهای حفارشرقی خرمشهر، شبکه قدیمی و فرسوده آب و طولانی بودن مسیر انشعابات، موجب کاهش فشار آب و دشواری دسترسی ساکنان به آب مناسب شده بود.
با اجرای طرح توسعه آبرسانی و تعویض شبکه فرسوده، بخشی از این مشکلات برطرف شده و شرایط آبرسانی به ساکنان منطقه بهبود یافته است.
این طرح تنها به یادگار ۴ محدود نمانده و در روستای «مملح علیا» در غرب کارون نیز عملیات اجرای طرح مشابه در حال انجام است.
هدف از اجرای این طرحها، کاهش مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه، بهبود کیفیت و پایداری آبرسانی و تأمین آب با فشار مناسبتر برای ساکنان روستاهاست.
با تداوم و تکمیل این عملیات، انتظار میرود ساکنان مناطق روستایی بیشتری از شبکه آبرسانی نوسازیشده و آب پایدارتر بهرهمند شوند.