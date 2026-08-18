قرارداد همکاری باشگاه فولاد خوزستان و رامین رضاییان مدافع تیم ملی فوتبال ایران، امروز ۲۷ مردادماه به صورت رسمی امضا شد و این بازیکن به جمع فولادی‌ها پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، رامین رضاییان پس از کش‌وقوس‌های فراوان مقصد نهایی خود را انتخاب کرد و با حضور در دفتر باشگاه فولاد خوزستان، قرارداد همکاری خود با این باشگاه را به امضا رساند تا رسما به عضویت تیم فولاد درآید.

وی شب گذشته با استقبال پرشور و گرم هواداران فولاد وارد اهواز شد و خطاب به آنها گفت: جام جهانی را مدیون مردم اهواز هستم و این‌جا هستم تا محبت‌های آنها را جبران و دلشان را شاد کنم.

با اعلام باشگاه فولاد خوزستان، بهترین بازیکن ایران در ادوار جام جهانی به فولاد خوزستان پیوست و از این انتقال به عنوان یک اتفاق بزرگ برای این باشگاه نام برد.

با توجه به سابقه حضور رضاییان در رقابت‌های جام جهانی و تجربه گران‌بهای او در میادین بین‌المللی انتظار می‌رود این بازیکن نقش پررنگی در تقویت خط دفاعی و پشتیبانی از حملات فولاد در فصل پیش‌رو داشته باشد و هواداران این تیم نیز شاهد درخشش او در اهواز باشند.

بر اساس این گزارش تیم فولاد خوزستان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر در اهواز پذیرای تیم شمس آذر قزوین خواهد بود.