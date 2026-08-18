فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی از آسیب‌ دیدن بیش از ۱۰۰ مقر انتظامی استان در جریان حملات دشمن آمریکایی _ صهیونی خبر داد و گفت:با وجود شرایط جنگی و آسیب‌های زیرساختی ماموریت‌های پلیس متوقف نشد و میزان رضایتمندی مردم از عملکرد انتظامی استان به حدود ۹۵ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد انتظامی آذربایجان‌شرقی در چهار ماه نخست امسال اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط ویژه پس از آن، پلیس همچنان در کنار مردم حضور داشت و اجازه نداد ارائه خدمات انتظامی متوقف شود.

وی با اشاره به حمله دشمن آمریکایی _ صهیونی به استان افزود:در این مدت بیش از ۱۰۰ مقر انتظامی در آذربایجان‌شرقی مورد آسیب قرار گرفت که مراکز انتظامی شهرستان‌های تبریز، هشترود، شبستر، ملکان، بناب و آذرشهر و همچنین برخی پلیس‌های تخصصی از جمله مراکز آسیب‌دیده بودند.



فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به شهدای انتظامی استان اظهار کرد: از زمان جنگ ۱۲ روزه تاکنون ۲۹ شهید را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده‌ایم که بخشی از آنان در داخل استان و بخشی خارج از استان به شهادت رسیده‌اند.



سردار محمدی از دستگیری ۲ هزار و ۹۶۱ سارق، دستگیری ۱۲۴ مالخر، انهدام ۴۸ باند سرقت و کشف ۶ هزار و ۶۳۰ فقره پرونده سرقت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت: پلیس آگاهی استان با اجرای پنج مرحله طرح تخصصی مقابله با سرقت، اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه به اجرا گذاشت.

وی گفت: در نتیجه این اقدامات ۲ هزار و ۹۶۱ سارق و ۱۲۴ مالخر دستگیر و ۴۸ باند سرقت متلاشی شدند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در این مدت ۶ هزار و ۶۳۰ فقره پرونده سرقت کشف شده است گفت: حدود ۵۲ درصد از پرونده‌های کشف‌ شده مربوط به سرقت طلاجات بوده است.

سردار محمدی ادامه داد: همچنین ۳ هزار و ۲۶۲ فقره اموال سرقتی به مالباختگان مسترد شد.



وی از کاهش جرایم خشن نیز خبر داد و گفت: در چهار ماه نخست امسال نزاع دسته‌جمعی ۱۴ درصد و نزاع فردی ۴۱ درصد کاهش داشت.



سردار علی‌ محمدی با اشاره به عملکرد پلیس فتا تصریح کرد: در چهار ماه نخست امسال ۶۳۱ فقره جرم در حوزه فضای مجازی ثبت شد اما با احتساب پرونده‌های جاری و رسوبی، ۶۸۵ فقره جرم کشف شد و در مجموع میزان کشفیات به ۱۰۸ درصد رسید.

وی عمده این پرونده‌ها را مربوط به برداشت‌های اینترنتی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای عنوان کرد.



فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از افزایش سه درصدی کشفیات مواد مخدر خبر داد و گفت: در چهار ماه نخست امسال یک هزار و ۸۱۰ طرح انتظامی در حوزه‌های مختلف اجرا شده که نسبت به یک هزار و ۷۱۵ طرح مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در حوزه شناسایی و انهدام باند‌های قاچاق مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان نیز افزایش داشته‌ایم و طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده با جدیت ادامه دارد.

سردار علی‌ محمدی درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر نیز خاطرنشان کرد: این طرح همچنان در حال اجراست، اما در زمینه نگهداری این افراد با مشکلاتی مواجه هستیم و ظرفیت مراکز ماده ۱۶ استان باید تقویت شود.



وی از شناسایی و دستگیری ۳۱۶ تبعه غیرمجاز در قالب ماموریت‌های قرارگاه مربوط به اتباع خبر داد و گفت:بیشترین افراد دستگیر شده در گروه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال قرار داشتند.



فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت تصادفات گفت:در حوزه تصادفات درون‌شهری با کاهش مواجه هستیم، اما متاسفانه تصادفات برون‌شهری افزایش داشته است.

وی مهمترین عوامل تصادفات منجر به فوت را عدم توجه به جلو با ۳۴ درصد و پس از آن عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و عدم رعایت حق تقدم با ۱۹ درصد عنوان کرد.



سردار علی‌ محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای تامین مسکن کارکنان انتظامی گفت: ساخت ۸۱۵ واحد مسکونی سازمانی در استان در دستور کار قرار دارد که حدود ۶۹۰ تا ۷۰۰ واحد آن در تبریز و مابقی در شهرستان‌های استان احداث خواهد شد.

وی افزود: توجه به خانواده معظم شهدا و تامین مسکن آنان نیز از اولویت‌های مجموعه انتظامی استان است و تلاش می‌کنیم بخش قابل توجهی از این طرح ها تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.