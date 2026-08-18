برنامه رادیویی «منظومه ولایت» ویژه اربعین رهبر شهید، با رویکردی تحلیلی و تبیینی، به بررسی و بازخوانی افکار، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان در عرصه بین‌الملل و به‌ویژه در کشور‌های حوزه مقاومت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه برخلاف برخی برنامه‌های مناسبتی که عمدتاً بر معرفی شخصیت، ویژگی‌های فردی و ابعاد زندگی رهبر شهید تمرکز دارند، رویکردی متفاوت را دنبال می‌کند و محور اصلی آن، تبیین میزان اثرگذاری اندیشه و نگاه ایشان در خارج از مرز‌های ایران و در میان ملت‌ها، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی، فرهنگی و مقاومت است.

«منظومه ولایت» تلاش می‌کند برای مخاطب روشن سازد که اندیشه‌های رهبر شهید چگونه از مرز‌های جغرافیایی عبور کرده، در میان جریان‌های مختلف منطقه بازتاب یافته و چه تأثیری بر کنش‌ها و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و تبلیغی در کشور‌های حوزه مقاومت بر جای گذاشته است.

این برنامه با اجرای مجری ـ کارشناس، آقای امیدی و تهیه‌کنندگی محمد خدابنده ، امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۸ تا ۱۹:۴۵ در بخش نخست با حضور دو تن از کارشناسان و چهره‌های معتمد رهبر شهید آغاز می‌شود.

این بخش با هدف ارائه روایتی دست اول از دیدگاه‌ها و رویکرد‌های ایشان، به بازخوانی خاطرات، ناگفته‌ها و زوایای کمتر شنیده‌شده از اندیشه و نگاه ایشان در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی اختصاص خواهد داشت.

در ادامه ، برنامه با برقراری ارتباط تلفنی با دو میهمان از کشور‌های حوزه مقاومت، ابعاد دیگری از این اثرگذاری را از منظر امت مسلمان غیرایرانی بررسی می‌کند.

مهمانان خارجی با تکیه بر تجربه، مشاهدات و شناخت خود، به تبیین این موضوع خواهند پرداخت که اندیشه رهبر شهید در کشور‌های منطقه چگونه دریافت شده، چه بازتابی یافته و چه تأثیری بر جریان‌های سیاسی، فرهنگی و مقاومت داشته است.

در واقع، ساختار برنامه بر این پرسش اساسی استوار است:

«اندیشه رهبر شهید چگونه از مرز‌های ایران عبور کرد و در جغرافیای مقاومت به یک گفتمان اثرگذار تبدیل شد؟»

«منظومه ولایت» می‌کوشد به جای بازگویی صرفِ آنچه درباره رهبر شهید گفته شده است، روایتِ اثرگذاری یک اندیشه را از زبان شاهدان و افرادی که در داخل و خارج از ایران با این اندیشه مواجه بوده‌اند، ارائه کند؛ روایتی که در آن، خاطره، تحلیل و تجربه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا تصویری روشن‌تر از ابعاد فرامرزی اندیشه رهبر شهید پیش روی مخاطب قرار گیرد.