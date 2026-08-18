به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی گفت: تولیدکنندگان استان سالانه بیش از چهار هزار و ۳۰۰ تن قارچ خوراکی تولید می‌کنند و ارومیه رتبه اول را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

محمد رضا اصغری با اشاره به فعالیت ۵۹ واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی در این حوزه که برای بیش از ۳۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند، افزود: عمده قارچ تولیدی استان از نوع دکمه‌ای و صدفی است.

وی با بیان اینکه شهرستان ارومیه با تولید سالانه یک هزار و ۶۸۰ تن، قطب اصلی تولید قارچ استان محسوب می‌شود، اضافه کرد: بزرگترین واحد تولیدی قارچ منطقه با ظرفیت یک‌هزار و ۵۰ تن نیز در این شهرستان مستقر است.

اصغری اظهار کرد: امسال یک واحد مکانیزه تولید قارچ دکمه‌ای با ظرفیت ۵۵۰ تن در ارومیه به بهره‌برداری رسید که نشانگر کشش بازار برای افزایش تولید است.

اصغری خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی، توسعه پرورش قارچ به عنوان محصولی در محیط‌های کنترل‌شده، از اولویت‌های راهبردی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه تولید و پرورش این محصول اغلب در سالن‌های سرپوشیده است، اظهار کرد: اغلب بذر مورد نیاز برای این اقدام تولیدی در واحد‌های دانش بنیان تولید، آماده سازی و در اختیار پرورش‌دهندگان قرار داده می‌شود.