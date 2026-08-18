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فرمانده انتظامی زرقان از کشف کود شیمایی و آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ احسان میرزایی گفت: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، مأموران انتظامی زرقان هنگام کنترل خودروهای عبوری در جادههای اصلی به سه دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها در مجموع ۳ تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمایی و ۶ تن و ۵۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.
فرمانده انتظامی زرقان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال کشف شده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.