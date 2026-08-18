به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، ابوذر دست‌آموز در خصوص ارتقای زیرساخت‌های آبی منطقه اظهار داشت: به منظور بهره‌وری حداکثری از منابع آبی و افزایش میزان تولید در واحد سطح، عملیات بهسازی دو کانال راهبردی باموری و سرحدی طلاور در بخش مرکزی شهرستان با تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار استانی آغاز شده است.

‌

وی با اشاره به اهمیت دقت در مراحل ابتدایی اجرا تصریح کرد: در گام‌های نخست این طرح، نظارت مستمر بر رعایت دقیق اصول فنی و کیفی در اولویت قرار دارد تا پایداری شبکه‌های توزیع آب تضمین شده و میزان تلفات منابع آبی در منطقه به حداقل برسد.

دست‌آموز ادامه داد: تلاش می‌کنیم با پایش دقیق روند اجرایی و تسریع در عملیات، این طرح ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین استاندارد‌های کیفی به بهره‌برداری برسند تا کشاورزان منطقه در فصل‌های تولید پیش‌رو، از مزایای این بهسازی‌ها بهره‌مند شوند.