معاون آموزشی دانشگاه ارومیه از رقابت ۴۵ هزار و ۸۴۳ نفر داوطلب کنکور سراسری ۱۴۰۵ در استان خبرداد و گفت: این آزمون ۲۹ و ۳۰ مرداد در ۱۷ شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اسماعیل آین با اشاره به تعداد داوطلبان گروه‌های آزمایشی مختلف استان بیان کرد: گروه علوم تجربی با ۲۲هزار و ۲۱۵ داوطلب و بیشترین تعداد داوطلب، صبح روز پنجشنبه ۲۹ مرداد به رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه ۱۶۱۶ داوطلب گروه هنر و ۳۴۸۴ داوطلب نیز در گروه زبانهای خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه به رقابت خواهند پرداخت، ادامه داد: ۲۹۷۷ داوطلب گروه ریاضی و ۱۵ هزار و ۵۵۱ داوطلب در گروه انسانی نیز صبح روز جمعه ۳۰ مرداد به رقابت خواهند پرداخت.

آین زمان آغاز آزمون را ساعت ۸ صبح اعلام کرد و با تأکید بر ضرورت حضور به‌موقع داوطلبان در حوزه‌های امتحانی گفت: درب حوزه‌های امتحانی نیم ساعت پیش از آغاز آزمون بسته خواهد شد و داوطلبان باید پیش از این زمان در محل آزمون حضور داشته باشند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان درباره لوازم مورد نیاز داوطلبان در جلسه آزمون نیز بیان کرد: همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار، چند مداد مشکی نرم و پررنگ، پاک‌کن، مدادتراش و ساعت مچی ساده برای داوطلبان ضروری است.

وی تأکید کرد: همراه داشتن هرگونه وسیله اضافی از جمله یادداشت، کاغذ، کیف، ماشین‌حساب، ساعت هوشمند، تلفن همراه و پیجر در جلسه آزمون اکیداً ممنوع است.