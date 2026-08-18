به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کبدی سالنی قهرمانی کشور، انتخابی بازی‌های داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض عربستان با حضور ۲۳ تیم به میزبانی دانشگاه ملی زنجان در حال برگزاری است.

در این رقابت ها تیم‌های اصفهان، گلستان، مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، البرز، تهران، قم، کرمانشاه، اردبیل، گیلان، یزد، همدان و سمنان با برتری مقابل حریفان خود به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند.

برنامه مرحله یک هشتم نهایی؛

اصفهان – سمنان ۱۷:۰۰

سیستان و بلوچستان – همدان ۱۷:۰۰

گلستان – یزد ۱۷:۴۵

مرکزی – گیلان ۱۷:۴۵

مازندران – اردبیل ۱۸:۳۰

آذربایجان غربی – کرمانشاه ۱۸:۳۰

خراسان رضوی – قم ۱۹:۱۵

البرز – تهران ۱۹:۱۵