اختتامیه سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور

معاون اول رئیس‌‌جمهور در آیین اختتامیه اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با تاکید بر ضرورت بهبود وضع آموزش در کشور گفت: آموزش و تربیت، دستوری و بخشنامه‌ای نیست و همفکری و رایزنی در این مسیر ضروری است.