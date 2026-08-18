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اختتامیه سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور

معاون اول رئیس‌‌جمهور در آیین اختتامیه اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با تاکید بر ضرورت بهبود وضع آموزش در کشور گفت: آموزش و تربیت، دستوری و بخشنامه‌ای نیست و همفکری و رایزنی در این مسیر ضروری است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۱۵:۵۳
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برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، عارف ، آموزش و پرورش
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