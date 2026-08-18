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فرمانده انتظامی مهر از کشف ۱۰ فقره انواع سرقتها در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل از منازل و باغ ویلاها، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران تجسس پاسگاه انتظامی گله دار قرار گرفت.
او افزود: ماموران پلیس با بررسی سرقتها و اقدامات فنی، دو سارق و یک نفر مالخر را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی مهر بیان کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی متهمان را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه سارقان تعدادی لوازم سرقتی شامل باطری خودرو، دینام آب و مقادیری کابل برق را کشف کردند.
سرهنگ دهقان با بیان اینکه سارقان در مواجهه با مستندات پلیس به ۱۰ فقره سرقت منزل و باغ ویلا اعتراف کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.