با نزدیک شدن به اربعین تشییع رهبر بزرگ ملت و قائد شهید امت، برنامه‌های متنوعی در سراسر استان اصفهان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مراسم‌ اربعین رهبر شهید انقلاب در تمام مواکب استان در هفته جاری برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام علیرضا ناجی افزود: مراسم محوری اربعین قائد شهید امت، روز پنجشنبه ساعت ۱۷:۰۰ در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌گردد.

به گفته وی همچنین در گلزار شهدای تمامی استان‌ها، مراسم‌ یادبود چهلم قائد شهید امت برپا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود: فردا شب هم مراسم‌ یادبود در تمامی مواکب استان و شب جمعه دعای کمیل و توسل در مساجد و حرکت قافله‌های عزاداری به سمت مواکب برگزار می‌شود.

ناجی ادامه داد: صبح روز جمعه: دعای ندبه در سطح استان، به‌ویژه در مناطق قائمیه و مهدیه به نیابت از قائد شهید امت و ظهر روز جمعه بخش مفصلی در نماز‌های جمعه سراسر استان برای تبیین شخصیت و جایگاه مقام معظم رهبری و رهبر شهید برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: شام جمعه با توجه به همزمانی با شب شهادت امام حسن عسگری (ع) و شب عید با امام زمان (عج)، مراسمات آیینی و مراسم محوری «عید با امام زمان» در میدان امام حسین (ع) اصفهان، پس از نماز مغرب برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان از تمامی مردم شریف و بزرگوار استان اصفهان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم‌، علاوه بر تجدید بیعت با رهبری، موجب دعای خیر امام زمان (عج) و سربلندی ایران عزیز باشند.