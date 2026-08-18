مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌غربی از خرید ۳۹۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط مباشران این اداره‌کل در سطح استان خبر داد و افزود: عملیات خرید تضمینی در تمامی مراکز با جدیت در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امید زینالی‌اصل افزود: در حال حاضر ۷۲ مرکز مصوب در سطح استان وظیفه خرید گندم از زارعان را بر عهده دارند و به‌منظور رفاه حال کشاورزان، این مراکز همه‌روزه از ساعت هفت صبح تا ۲۰ عصر فعال هستند.

وی با اشاره به آمار تفکیکی خرید در شهرستان‌ها، افزود: شهرستان بوکان در جنوب استان با خرید حدود ۷۴ هزار تن گندم، تاکنون بالاترین میزان تحویل محصول را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت توزیع آرد اشاره کرد و گفت: فرآیند توزیع آرد واحدهای نانوایی بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده و به‌صورت منظم از طریق سامانه انجام می‌شود و با توجه به آغاز خرید از ۲۵ هر ماه در سامانه، مشکلی در تأمین آرد نانوایی‌ها وجود ندارد.

زینالی‌اصل همچنین به نقش این اداره در تنظیم بازار ایام خاص و جنگ تحمیلی رمضان اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای توزیع کالاهای اساسی شامل برنج، روغن و شکر در فروشگاه‌های استان انجام شده و این روند با هدف نظارت بر بازار و تأمین نیاز مردم کماکان ادامه دارد.