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چهلوپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم فرزندان و همسران پاسداران قرارگاه منطقهای غدیر نیروی زمینی سپاه با رقابت شرکتکنندگان در ۸ رشته قرآنی و به میزبانی مازندران برگزار شد.
معاون فرهنگی قرارگاه منطقهای غدیر نیروی زمینی سپاه شمال کشور گفت: مرحله نیمهنهایی این دوره از مسابقات با حضور ۱۱۰ متسابق از سه استان شمالی کشور برگزار شد.
سرهنگ پاسدار آتشینبار افزود: شرکتکنندگان در ردههای سنی زیر ۱۶ سال و بالاتر و در ۸ رشته قرآنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی گفت: حفظ یک، ۵ و ۱۰ جزء، قرائت، ترتیل، اذان، نهجالبلاغه و نهجالفصاحه از رشتههای این دوره از مسابقات است که در بخش خواهران و برادران برگزار شد.
معاون فرهنگی قرارگاه منطقهای غدیر نیروی زمینی سپاه شمال کشور با اشاره به حضور داوران ممتاز کشور در این رقابتها افزود: برگزاری این مسابقات با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی و ارتقای سطح فعالیتهای قرآنی خانوادههای پاسداران انجام شد.
آتشینبار گفت: برگزیدگان این مرحله پس از راهیابی به مرحله نهایی مسابقات قرآن نیروی زمینی سپاه و کسب موفقیت در آن، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.