چهل‌وپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم فرزندان و همسران پاسداران قرارگاه منطقه‌ای غدیر نیروی زمینی سپاه با رقابت شرکت‌کنندگان در ۸ رشته قرآنی و به میزبانی مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، چهل‌وپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان و همسران پاسداران قرارگاه منطقه‌ای غدیر نیروی زمینی سپاه با حضور ۱۱۰ متسابق از استان‌های مازندران، گیلان و گلستان به میزبانی مازندران برگزار شد.

معاون فرهنگی قرارگاه منطقه‌ای غدیر نیروی زمینی سپاه شمال کشور گفت: مرحله نیمه‌نهایی این دوره از مسابقات با حضور ۱۱۰ متسابق از سه استان شمالی کشور برگزار شد.

سرهنگ پاسدار آتشین‌بار افزود: شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی زیر ۱۶ سال و بالاتر و در ۸ رشته قرآنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی گفت: حفظ یک، ۵ و ۱۰ جزء، قرائت، ترتیل، اذان، نهج‌البلاغه و نهج‌الفصاحه از رشته‌های این دوره از مسابقات است که در بخش خواهران و برادران برگزار شد.

معاون فرهنگی قرارگاه منطقه‌ای غدیر نیروی زمینی سپاه شمال کشور با اشاره به حضور داوران ممتاز کشور در این رقابت‌ها افزود: برگزاری این مسابقات با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی و ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی خانواده‌های پاسداران انجام شد.

آتشین‌بار گفت: برگزیدگان این مرحله پس از راهیابی به مرحله نهایی مسابقات قرآن نیروی زمینی سپاه و کسب موفقیت در آن، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.