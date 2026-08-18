مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از صدور ۱۵۴۸۲ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان ارزی استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: ۷۹۸۳ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات نیز در تعزیرات رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف‌زاده با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از ابتدای سال جاری اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات، تاکنون به ۷۹۸۳ پرونده رسیدگی و برای متخلفان این بخش ۱۵۳۷ میلیارد ریال جریمه نقدی صادر شده است.

وی افزود: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۴۶۵ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که در مجموع برای این پرونده‌ها ۵۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای احکام تعزیرات گفت: ۲۳ نفر از متخلفانی که از پرداخت جریمه نقدی محکومیت خودداری کرده‌اند، در زندان به سر می‌برند.

وی افزود: احکام تعزیرات علاوه بر جریمه نقدی، در مواردی می‌تواند شامل مجازات‌های قانونی دیگر از جمله ضبط کالا و سایر ضمانت‌های اجرایی باشد.