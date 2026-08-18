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برنامه ارتقای بهرهوری خدمات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب کمیته بهرهوری آن وزارت رسید و جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از سازمان ملی بهرهوری ایران، برنامه ارتقای بهرهوری خدمات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب کمیته بهرهوری آن وزارت رسید و جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ شد.
این برنامه در راستای اجرای ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم و تحقق هدف رشد حداقل ۱۰ درصدی بهرهوری خدمات دولتی و همچنین در راستای عملیاتیشدن اقدامات محور ششم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنی بر استقرار نظام ملی بهرهوری توسط کمیته بهرهوری وزارت تدوین و به تایید سازمان ملی بهرهوری ایران رسیده است.
در این برنامه، بهبود شاخصهای پیامدی بهرهوری خدمات دولتی نظیر زمان ارائه خدمت، نرخ خطا، رضایت اربابرجوع، میزان مصرف انرژی و ... هدفگذاری شده و برنامههای عملیاتی برای تحقق این اهداف (اعم از بهبود و بازطراحی فرایندها، هوشمندسازی خدمات، اصلاح ساختارها و ...) تدوین شده است. این شاخصها بهعنوان شاخصهای پیشرو، امکان برنامهریزی برای ارتقای ۱۰ درصدی بهرهوری خدمات دولتی را فراهم میکند. همچنین برای رصد و پایش اجرای هر کدام از این برنامهها، نماگر پیشرفت برنامه تعیین و هدفگذاری شده است.
مقرر است، برنامه ارتقای بهرهوری خدمات دولتی، همزمان و بهعنوان مکمل برنامه افزایش بهرهوری در بخشهای اقتصادی، اجرا خواهد شد تا از این رهگذر، دو هدف کلیدی تحقق سهم ۳۵ درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی (مطابق ماده ۲ برنامه هفتم) و دستیابی به رشد حداقل ۱۰ درصدی بهرهوری در خدمات دولتی (بر اساس ماده ۱۱۱) محقق شود.