به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ایمان اسکندری گفت: در قالب طرح ملی مهتاب و با هدف کاهش تلفات انرژی، مقابله با مصارف غیرمجاز، از ابتدای خردادماه سال جاری تاکنون، در ۲۷ مورد بازدید، ۴۹ مورد انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و ۱۵۰ مترکابل جمع آوری شده است.

اسکندری بیان کرد: طرح مهتاب گامی برای برقراری عدالت در توزیع انرژی، حفاظت از حقوق مردم و مشترکان قانون مدار و کمک به پایداری شبکه برق در تابستان است.

او اضافه کرد: در حوزه کشاورزی نیز ۳۳ مورد بازدید از کنتور‌های کشاورزی انجام شد و در راستای مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، سه مورد محدودسازی فیوزکنتور و تنظیم کنتور‌های کشاورزی در پیک بار به اجرا درآمده است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان کوه چنار بیان کرد: در این بازه زمانی، در راستای نصب و بهسازی تجهیزات اندازه‌گیری، نسبت به نصب کنتور تک‌فاز برای انشعابات جدید، تبدیل کنتور دیجیتال خانگی به کنتور هوشمند و تعویض کنتور‌های سوخته اقدام شد.

اسکندری در ادامه گفت: بازدید از مساجد و مراکز مذهبی و بازرسی و مقابله با جلوه‌های بدمصرفی با اولویت مراکز خدمات رفاهی و تجاری از دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای طرح ملی مهتاب در شهرستان کوه‌چنار است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان کوهچنار در ادامه مردم را مهمترین شریک صنعت برق در اجرای موفق طرح مهتاب دانست و بیان کرد: استفاده غیرمجاز از برق، علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه، موجب تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار و افزایش مشکلات ناشی از ناترازی انرژی می‌شود، بنابراین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.

اسکندری در خاتمه از شهروندان درخواست نمود همچنان با رعایت اصول مدیریت مصرف برق و مشارکت در پویش ۲۵ درجه و طرح ملی سبا، با تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۵ درجه و خاموش نمودن لوازم برقی غیر ضرور در ساعات اوج مصرف شبکه که ساعت ۱۲ تا ۱۷ ظهر و ۱۹ تا ۲۳ شب است مجموعه برق را برای عبور موفق از پیک تابستان و تامین برق پایدار یاری کنند.