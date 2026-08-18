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رئیس سازمان امور عشایر اجرای طرح مکان محور شدن آمار و اطلاعات عشایر را زمینه ساز ایجاد تحول در خدمترسانی به این هموطنان دانست.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، جهانبخش میرزاوند با بیان اینکه با اجرای طرح مکان محور شدن اطلاعات عشایر برنامه ریزی ها و ارائه خدمات بسیار دقیق تر و موثرتر صورت می گیرد، اظهار داشت: این طرح باعث هدفمند شدن دادههای مرتبط با عشایر از جمله محل استقرار، حمعیت، جادههای دسترسی و محل چادرها می شود و با ایجاد شفافیت آماری، نظارت واقعی بر منابع و طرحهای عشایری به صورت دقیق تری انجام می شود.
رئیس سازمان امور عشایر با تأکید بر مستندسازی داراییها و املاک تعاونیها به عنوان پیشنیاز توانمندسازی اقتصادی جامعه عشایری، گفت: هدف از این اقدام، ایجاد ابزار اقتصادی برای تعاونیها است و با آن، اسناد و ضمانتهای لازم برای سرمایهگذاری، دریافت تسهیلات و اجرای طرحهای خدمترسانی به جامعه عشایری، فراهم میشود.
میرزاوند تصریح کرد: در طرح مکان محور، همه منطقههای سکونت عشایر، ایلراهها، منابع آب، دکلهای مخابراتی، مدرسههای عشایری و خانههای بهداشت در سامانه این طرح ثبت می شوند تا هنگام بحرانهایی مانند سیل یا برف، امداد هوایی و زمینی با دقت و سرعت انجام گیرد.