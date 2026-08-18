تاکید امام جمعه ارومیه بر برخورد قاطع با بی بند و باری و ترویج فحشا در جامعه
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در جلسه شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر گفت: دشمنان درصدد این موضوع هستند که با از بین بردن حیا و عفت و ترویج بی بند و باری در جامعه به اهداف پلید خود برسند که باید با این موضوع به صورت قانونی و جدی برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با تاکید بر ترویج فرهنگ دینی و اهمیت این موضوع در جامعه اسلامی افزود: در قانون امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دستگاههای مختلف احصا شده و باید دستگاههای مطابق با وظایف محوله فعالیتهای خود را انجام دهند.
او ادامه داد: دشمنان اقرار کردهاند که با حربههای نظامی و سخت توان رویارویی با نظام جمهوری اسلامی را ندارند و امروزه مهمترین حربه آن ترویج بی بند و باری و اشاعه فحشا است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امامجمعه ارومیه تاکید کرد: سکوت در برابر بی حجابی و بی بند و باری جایز نیست و موجب میشود که افرادی که در برابر این موضوع سکوت کردهاند هم شریک جرم آنان قرار گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی گفت: به گفته رهبر شهید انقلاب بی حجابی و بی بند و باری یک حرام شرعی و سیاسی است و وظیفه تبیین پشت پرده جریان بی حجابی بر عهده خواص جامعه است و نباید در مقابل این فرهنگ غلط منفعلانه برخورد کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی نیز در این جلسه با تبیین پشت پرده اهداف دشمنان در موضوع بی حجابی و ترویج بی بند و باری در جامعه گفت: روز گذشته ۱۴ کیفرخواست برای ۱۴ پرونده مهم کیفری با موضوع ترویج فحشا و فساد صادر شد که بر اجرای احکام آنها تاکید شده است.
ناصر عتباتی با بیان این که دشمنان از ظرفیت جوانان برای رسیدن به اهداف خود در این زمینه استفاده میکنند افزود: مطمئنا نهادهای فرهنگی و تریبونهای تبیینی باید وظیفه خود را بیش از پیش در این زمینه انجام دهند.
او با اشاره به این که موضوعات فرهنگی تحت تاثیر مستقیم موضوعات اقتصادی قرار دارد خاطرنشان کرد: در یک هفته گذشته یک پرونده در حوزه قاچاق سازمان یافته ارز بالغ بر ۱۱۰ میلیون یورو رسیدگی شد که در رسانهها بازتاب گستردهای یافت.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که میتواند وضعیت فرهنگی و حجاب را بهبود ببخشد حل مسائل اقتصادی و اشتغال است که در استان اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.
ناصر عتباتی با بیان این که پدیدههای اجتماعی زنجیروار به یکدیگر پیوستهاند و به گونهای همه افراد را تحت الشعاع قرار میدهند افزود: باید در کنار برخوردهای ایجابی، برخوردهای سلبی و قانونی را نیز با افرادی که با همکاری جریانهای خارج از کشور هدفمند پیش میروند در دستور کار قرار گیرد.
او اضافه کرد: در حوزه کافی شاپهای متخلف دادگستری ورود جدی داشته و برخوردهای قانونی لازم را انجام داده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اختصاص یک معاون دادستان مرکز استان برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: یکی از معاونتهای دادستانی مرکز استان مامور شده تا با عوامل سازمان یافته ترویج بی بند و بازی مقابله کند تا بتوانیم در جهت حاکم شدن اخلاق اسلامی و انسانی در جامعه گام برداریم.
حجت الاسلام عباسعلی مومن دبیر شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که آذربایجان غربی جز پنج استان نخست کشوری از سال ۱۴۰۲ در اجرای دستورات ابلاغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر است گفت: در سال جاری آذربایجان غربی به عنوان استان دوم کشور در اجرای مصوبات ستاد امر به نعروف و نهی از منکر قرار گرفته است.