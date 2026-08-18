پیشرفت ۸۵ درصدی پایانه جدید فرودگاه بیرجند
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از پیشرفت ۸۵ درصدی پایانه جدید فرودگاه بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
سیدی مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: فرودگاه بیرجند از سال ۱۳۱۲ جزو اولین فرودگاههای کشور و دارای قدمت بالایی است.
وی افزود: طرح ساخت پایانه جدید در فرودگاه بیرجند با فضای ۴۵۰۰ متر مربع را برای رفع مشکلات پروازهای حج آغاز کردیم؛ در حال حاضر مشغول محوطهسازی این پایانه هستیم که با ۱۱۹ میلیارد تومان اعتبار، ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سیدی بیان کرد: در فرودگاه طبس یک برج مراقبت موقت داشتیم که ۳۰ سال از عمر آن میگذشت؛ با پیگیری نماینده این شهرستان در مجلس، بازدید استاندار و فرماندار و با توجه به آسیبی که در گذشته دیده بود، عملیات توسعه آن آغاز شد. فضای ۵۰۰ متری برای بخش اداری آن در هفته گذشته تصویب شد و امیدواریم بهزودی کلنگ ساخت برج مراقبت این فرودگاه به زمین زده شود.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی ادامه داد: زیرساختهای مورد نیاز برای ۴ پرواز در هر ساعت فراهم است، ولی در کنار آن باید تقاضای مسافر نیز وجود داشته باشد؛ ما جزو اولین فرودگاههایی بودیم که بعد از جنگ در ۷ اردیبهشت، پروازهایمان را برقرار کردیم.
وی عنوان کرد: اکنون شرکت «چابهار» از هفته گذشته پروازهای خود را در روزهای یکشنبه و سهشنبه با ظرفیت ۱۰۰ نفر برقرار کرده و مسافر به استمرار پروازها اطمینان پیدا کرده است؛ جمعه گذشته یک لغو پرواز داشتیم که پیگیریم با «چابهار ایر» قرارداد ببندیم.
سیدی تصریح کرد: فرودگاه بیرجند در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه هفته آینده، دو پرواز (یک پرواز در صبح و یک پرواز در شب) خواهد داشت و جمعه نیز پرواز برقرار است.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی اظهار کرد: وحدت بین استاندار و نمایندگان باعث برقراری پروازهای بیرجند شده است؛ در اربعین سه پرواز بیرجند به نجف داشتیم که پرواز اول ویژه ۱۱۳ نفر از عوامل هلالاحمر، پرواز دوم با ۱۵۱ مسافر و پرواز سوم با ۲۲۳ زائر انجام شد.
وی گفت: شرکتهای هواپیمایی برنامه خود را بهصورت هفتگی اعلام میکنند؛ وقفه دوماهه و محدودیتهای پروازی، برنامهریزی دقیق را مشکل میکند، ولی در ۳۱ مرداد یک پرواز مشهد از طرف شرکت «ایرانایر» برای بررسی میزان استقبال مردم داشتیم؛ اکنون با توجه به فصل مسافرت، قطعاً تقاضاها بیشتر خواهد شد و تلاش برای افزایش پروازها در کارگروه ویژه انجام میشود.
سیدی افزود: برای برقراری یک پرواز جدید، وجود یک تیم اقتصادی ضروری است تا زمانی که آن پرواز جان بگیرد و مسافران خود را پیدا کند، از آن حمایت کند؛ اکنون در استان ۱۰۰ تا ۱۵۰ مسافر داریم؛ برای فرودگاه طبس نیز یک پرواز در روز یکشنبه ساعت ۹ صبح از تهران به طبس و ۱۱ صبح از طبس به مقصد تهران برقرار شده است.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین پیگیر مرز هوایی فرودگاه طبس هستیم تا بتوانیم ترمینال بار ایجاد کنیم و پیشرفتهای دیگری از این طریق برای این فرودگاه رقم بزنیم.
وی ادامه داد: برای احداث یک شرکت هواپیمایی استانی، نیاز به ایجاد یکسری مشوقها است و باید درآمدهای خود را از پرواز شهرهای دیگر تأمین کند؛ سرمایهگذاران بسیاری مراجعه کردهاند که کمال همکاری را با آنها داریم و تا حد امکان از تخفیفات قانونی استفاده میکنیم؛ پیگیر این امر هستیم و امیدواریم مشکلی در مسیرشان نباشد تا بتوانیم شاهد تأسیس یک شرکت هواپیمایی استانی باشیم.