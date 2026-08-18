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نخستین نمایشگاه میان دورهای طرح «هاتف» با هدف تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی، حمایت از هستههای فناور دانشگاهی و اتصال آنها به سرمایهگذاران خطرپذیر، در دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، با ارائه گزارشی از فعالیتهای مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه گفت: «محصولات تولیدشده در این مرکز نشان میدهد سرمایهگذاری هدفمند در زیستبوم نوآوری دانشگاه، بازدهی ملموس و ارزشآفرینی اقتصادی به همراه دارد.
دکتر منوچهر مرادی سبزوار با اشاره به عملکرد شرکتهای دانشبنیان دانشگاهی تأکید کرد: «چنانچه از دانشجویان و اعضای هیأت علمی حمایت مناسب صورت گیرد و زمینه ماندگاری نخبگان در کشور فراهم شود، میتوان به نتایج قابل اتکایی در تولید محصولات فناورانه دست یافت.
دکتر مرادی سبزوار با بیان تجربههای موفق از Reverse Pitch در دانشگاه تهران تصریح کرد: «توجه به این رویکرد که در آن نیازهای واقعی صنعت به جامعه دانشگاهی عرضه میشود، میتواند به تولید محصولات منطبق با نیاز بازار منجر شود و امیدواریم این نگاه در کشور و دانشگاه بیش از پیش تقویت شود.
مدیر اجرایی طرح هاتف در دانشگاه تهران و دبیر علمی این نمایشگاه نیز، با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: «این نمایشگاه در راستای فرایند اجرای طرح هاتف است که در چارچوب تفاهمنامهای میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران منعقد شده است.
دکتر هاشمی افزود: «پس از امضای این تفاهمنامه دراسفندماه ۱۴۰۳، فراخوانی در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، در مجموع ۱۷۴ طرح و پیشنهاد از ۵۰ دانشکده مختلف دانشگاه تهران دریافت شد که پس از طی فرایند داوری دقیق، ۲۰ طرح به عنوان طرحهای برگزیده انتخاب و وارد مرحله حمایتی شدند.
وی طرح هاتف را گامی مؤثر در تکمیل زنجیره ارزش پژوهش و فناوری توصیف کرد و اظهار داشت: «تمامی طرحهای منتخب، برونداد ظرفیت علمی دانشگاه تهران هستند و در هر یک از آنها، اعضای هیأت علمی به همراه تیمهایی از دانشجویان و دانشآموختگان مشارکت فعال داشتهاند.
دکتر محمودرضا هاشمی،هدف اصلی این برنامه را تبدیل طرحهای پژوهشی به شرکتهای دانشبنیان از طریق تزریق هدفمند منابع مالی، ارائه خدمات توانمندسازی و ایجاد زیرساختهای کسبوکاری عنوان کرد و افزود: «این رویکرد به تجاریسازی ایدههای دانشگاهی و بهکارگیری آنها در حل مسائل کشور کمک مؤثری خواهد کرد.»
دکتر هاشمی با اشاره به مشارکت گسترده واحدهای دانشگاه تهران در ارسال طرحهای فناورانه به این نمایشگاه، گفت: «طرحهای دریافتی از دانشکدگان و دانشکدههای مختلف دانشگاه تهران ارائه شده است که این تنوع، نشاندهنده ظرفیت بالای هوش مصنوعی در دانشگاه تهران در حوزههای گوناگون علمی است.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را فراهمسازی بستر تعامل میان هستههای فناور با مشتریان، بهرهبرداران و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) برشمرد تا زمینه تبدیل این هستهها به شرکتهای فناور و رشد یافته فراهم شود.
معاون سیاستگذاری و توسعه و دبیر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری نیز ضمن بازدید از بخشهای مختلف این نمایشگاه، با تبیین جایگاه راهبردی فناوری در اقتدار ملی گفت: «تجربههای اخیر نشان داد که فناوری صرفاً یک عامل توسعهای نیست؛ بلکه مؤلفهای تعیینکننده در ایجاد اقتدار و امنیت ملی است. هر جا از توانمندی فناورانه بالاتری برخوردار بودهایم، نقطه قوت ما بوده و هر جا کمتر به آن پرداختهایم، آسیبپذیر ظاهر شدهایم.
دکتر اسفندیار اختیاری، با تأکید بر اینکه سرآغاز این توانمندیها دانشگاه است، خاطرنشان کرد: «دولت وظیفه حمایت از علم و فناوری را بر عهده دارد، اما توسعه فناوری صرفاً از مسیر دانشگاهها و جامعه دانشگاهی محقق میشود. دانشگاه علاوه بر رسالت ذاتی خود در تولید علم، باید دغدغه تبدیل دانش به قدرت و حل مسائل جامعه را نیز داشته باشد؛ این دقیقاً همان مأموریتی است که طرح هاتف دنبال میکند.
دکتر اختیاری با تاکید بر اهمیت تداوم شرکتهای نوپای دانشگاهی افزود: «پایداری و تداوم شرکتهایی که توسط اساتید و دانشجویان تأسیس میشوند، برای ما اولویت دارد و معاونت علمی و فناوری با تمام ظرفیت خود از این مسیر حمایت میکند.
وی همچنین به ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد و گفت: «ماده یک این قانون بر اقلام راهبردی و فناوریهای اقتدارآفرین تأکید دارد و طرحهایی که در این چارچوب قرار گیرند، بهصورت خودکار از کلیه حمایتهای قانونی و مزایای معاونت علمی بهرهمند خواهند شد.