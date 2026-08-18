به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با پیگیری دادگستری، اقلام حمایتی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال شامل ویلچر برقی، کولر، یخچال و تلویزیون به مددجویان بهزیستی اهدا شد.



رئیس کل دادگستری استان بر تداوم این رویکرد و الزام صنایع پتروشیمی به پشتیبانی از نهادهای حمایتی تأکید کرد.

مهدی مهرانگیز از تداوم سیاست‌های تحولی دستگاه قضا برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: طی دو سال اخیر، دادگستری شهرستان عسلویه با صدور آراء جایگزین حبس و قرار‌های تعلیق تعقیب، موفق به جلب مشارکت‌های داوطلبانه و قانونی شده است که در نتیجه آن، مبلغی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.



تأکید بر نقش‌آفرینی صنایع در مسئولیت‌های اجتماعی

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر صنایع مستقر در منطقه عسلویه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، از تداوم سیاست‌های تحولی دستگاه قضا برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خبر داد.

مهدی مهرانگیز در حاشیه مراسم اهدای تجهیزات حمایتی به مددجویان بهزیستی شهرستان عسلویه، با تبیین رویکرد دستگاه قضایی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: طی دو سال اخیر، دادگستری شهرستان عسلویه با صدور آراء جایگزین حبس و قرار‌های تعلیق تعقیب، موفق به جلب مشارکت‌های داوطلبانه و قانونی شده است که در نتیجه آن، مبلغی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.

دستور دادستان برای نظارت بر صنایع پتروشیمی

وی با تصریح بر اینکه دستگاه قضایی در کنار وظایف ذاتی خود، مدافع سرسخت حقوق عامه است، افزود: در راستای الزام شرکت‌های مستقر در منطقه عسلویه به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، به دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان دستور داده شده است تا با نظارت دقیق، صنایع پتروشیمی را به پشتیبانی مستمر از نهاد‌های حمایتی مکلف کند.

اهدای تجهیزات به دانش‌آموزان دارای معلولیت

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین در این مراسم با اشاره به ضرورت تحقق عدالت آموزشی و رفع موانع تحصیل دانش‌آموزان دارای معلولیت، از اهدای دو دستگاه ویلچر برقی به این عزیزان در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات در راستای تسهیل شرایط آموزشی و حضور بدون محدودیت آنان صورت گرفته است.

اهدای اقلام حمایتی به مددجویان بهزیستی

در آخرین اقدام عملی صورت گرفته، با پیگیری‌های دادگستری استان و حضور رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه، اقلامی شامل ویلچر برقی، وسایل سرمایشی (کولر)، یخچال و تلویزیون به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال تهیه و به مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان عسلویه اهدا شد.

تأکید بر تداوم رویکرد

مهرانگیز در پایان ضمن تقدیر از عملکرد قضات صادرکننده این آراء، تداوم این رویکرد را گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح رفاه عمومی دانست و بر لزوم استمرار همکاری صنایع با دستگاه‌های حمایتی تأکید کرد.