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معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد گفت: در اجرای برنامهها و مدیریت امور جوانان باید از نگاه سنتی و کلیشهای، گذر کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهستانی در نشست ساماندهی امور جوانان استان يزد گفت: نشستهاي اين ستاد بايد ايدهمحور و تحولگرا باشد و از بازخوانی مسائل گذشته پرهيز کند چراکه تنها با پرداختن به ايدههای نو و بهروز ميتوان پاسخگوی نيازهای نسل جوان امروز بود.
وي در حالي از کسب رتبه نخست کشور در ارزيابی ستاد ساماندهي امور جوانان استان خبر داد که با نگاهی صريح و واقعبينانه تأکيد کرد: قهرماني در آمار نبايد ما را به توهم موفقيت دچار کند و بايد عملکرد خود را با نگاه واقعي و نه نسبی بسنجيم.
وي با تأکيد بر اينکه نبايد تحتتأثير عنوان «استان برتر» قرار گرفت، گفت: ارزيابي واقعي بايد بر پايه واقعيتها انجام شود؛ اگر خود را در جايگاه استان برتر قرار دهيم، طبيعي است که تصور کنيم همهچيز عالي است، اما بايد نگاهمان را واقعبينانه کنيم و بپرسيم آيا از خروجي کارمان در حوزه جوانان واقعاً راضی هستيم؟
معاون سياسي امنيتي استاندار يزد يکي از مهمترين آسيبها را فقدان ارتباط مؤثر ميان ستاد ساماندهي جوانان با دانشگاهها و مراکز علمي دانست و گفت: بايد از ظرفيت بدنه علمي، فناوري و نخبگاني استان در تصميمگيری ها بهره گرفته شود تا تصميمات اين ستاد دادهمحور و مبتني بر واقعيتها باشد.
دهستانی در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم تبديل اين نشست به محل گفتوگوي واقعي با جوانان و نوجوانان تأکيد کرد و گفت: ايجاد پل ارتباطي ميان نسل حاضر و مسئولان، پلي است که بايد در اين ستاد ساخته شود، جايی که دغدغهها، ايدهها و مطالبات جوانان شنيده و در فرآيند تصميمگيری و سياستگذاری نقش آفريني کند.