السا اکبری از استان البرز در مسابقات انتخابی تایم‌تریل (تیم ملی شنا) در رده سنی بالای ۱۵ سال، موفق شد در هر ۹ ماده انفرادی این رقابت‌ها به مقام اول دست یافته و ۴ رکورد ملی را نیز جابجا نماید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، اکبری در ماده‌های؛ ۵۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۲۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر پروانه، ۱۰۰ متر پروانه، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی و ۴۰۰ متر مختلط انفرادی به مدال طلا دست یافت

دختر آینده دار شنای البرز در ۴ ماده؛ ۱۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر پروانه و ۴۰۰ متر مختلط انفرادی نیز، رکورد کشور را جابجا کرد