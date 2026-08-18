به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی که در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر سخن می‌گفت با تبیین پشت پرده اهداف دشمنان در موضوع بی حجابی و ترویج بی بند و باری در جامعه گفت: روز گذشته ۱۴ کیفرخواست برای ۱۴ پرونده مهم کیفری با موضوع ترویج فحشا و فساد صادر شد که بر اجرای احکام آنها تاکید شده است.

ناصر عتباتی با بیان این که دشمنان از ظرفیت جوانان برای رسیدن به اهداف خود در این زمینه استفاده می‌کنند افزود: مطمئنا نهاد‌های فرهنگی و تریبون‌های تبیینی باید وظیفه خود را بیش از پیش در این زمینه انجام دهند.

او با اشاره به این که موضوعات فرهنگی تحت تاثیر مستقیم موضوعات اقتصادی قرار دارد خاطرنشان کرد: در یک هفته گذشته یک پرونده در حوزه قاچاق سازمان یافته ارز بالغ بر ۱۱۰ میلیون یورو رسیدگی شد که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند وضعیت فرهنگی و حجاب را بهبود ببخشد حل مسائل اقتصادی و اشتغال است که در استان اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.

ناصر عتباتی با بیان این که پدیده‌های اجتماعی زنجیروار به یکدیگر پیوسته‌اند و به گونه‌ای همه افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهند افزود: باید در کنار برخورد‌های ایجابی، برخورد‌های سلبی و قانونی نیز با افرادی که با همکاری جریان‌های خارج از کشور هدفمند پیش می‌روند در دستور کار قرار گیرد.

او اضافه کرد: در حوزه کافی شاپ‌های متخلف دادگستری ورود جدی داشته و برخورد‌های قانونی لازم را انجام داده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اختصاص یک معاون دادستان مرکز استان برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: یکی از معاونت‌های دادستانی مرکز استان مامور شده تا با عوامل سازمان یافته ترویج بی بند و بازی مقابله کند تا بتوانیم در جهت حاکم شدن اخلاق اسلامی و انسانی در جامعه گام برداریم.