در پی انعقاد قرارداد خواهرخواندگی میان شهرهای نایین ایران و گوریس ارمنستان، خیابانی به نام نایین در شهر گوریس نام‌گذاری و افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار نایین گفت: در راستای خواهر خواندگی شهر نایین و گوریس ارمنستان که در سال گذشته انجام شد، شهرداری گوریس خیابان تازه احداث را که در یکی از بهترین موقعیت‌ها و در منطقه خوش آب و هوا و ویلایی گوریس است را به نام شهر نایین نامگذاری کرد.

حسن شفیعی ادامه داد: شهرداری گوریس از سال گذشته عملیات ساخت خیابان که به طول دو کیلومتر است را آغاز و آن را سنگ فرش و پیاده‌روسازی کرد و سال جاری نیز همزمان با روز ملی گوریس ارمنستان، این خیابان با حضور سفیر ایران و دیگر مسئولان و هنرمندان، مردم و شهروندان شهر گوریس این خیابان به نام نایین نامگذاری شد.

وی عنوان کرد: در موضوع خواهر خواندگی‌ها، معابر، میادین و اماکنی که در دو شهر به اسم یکدیگر نامگذاری می‌شود، به عنوان یک اتفاق خیلی خوب و نشان دهنده جایگاه شهر دیده می‌شود و جایگاه هر شهری که بتواند خواهرخوانده بیشتری داشته باشد به ویژه شهرهایی که به هر صورت مشهور هستند، از لحاظ گردشگری رتبه بالایی کسب می‌کنند و با افزایش جذب گردشگر رو به رو می‌شوند.

شفیعی تاکید کرد: در شهر نایین نیز قصد داریم با هماهنگی‌های شهرستانی، استانی و هماهنگی انجام شده با وزارت امور خارجه، یکی از معابر و خیابان‌های شهر را به نام شهر گوریس نامگذاری کنیم .

وی خاطرشان کرد: خیابان یا مکانی که به اسم شهر طرف مقابل خواهر خواندگی نامگذاری می‌شود، نزدیک به اماکن گردشگری و تاریخی شهر نایبن خواهد بود که زمانی که گردشگر به شهر نایین سفر می‌کند، از موضوع خواهر خواندگی نیز مطلع شود .

اردیبهشت ۱۴۰۴ به منظور توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری، نخستین تفاهم نامه رسمی خواهرخواندگی بین المللی نایین منعقد شد و این تفاهم نامه رسمی با شهرگوریس ارمنستان منعقد شد.

تجارب دو شهر نایین و گوریس می‌تواند در مدیریت مشکلات و دغدغه‌های مشترک تاثیرگذار باشد و اعزام فعالان و کارآفرینان به‌ویژه در صنعت فرش دستباف و کاشی نایین به ارمنستان از دیگر ظرفیت‌های این تفاهم‌نامه است.