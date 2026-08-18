به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اعلام این خبر تصریح کرد که طی چهار ماه اخیر، کاربران جاده‌ای در مجموع ۱۴ میلیون و ۹۱ هزار تماس با این سامانه برقرار کرده‌اند که در این میان، استان‌های تهران با ۴۱ درصد، مازندران با ۳۰ درصد و البرز با ۸ درصد، بیشترین حجم مشارکت و استفاده از خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.

بخش عمده این ارتباطات، که بیش از ۱۳ میلیون و ۵۴۶ هزار مورد آن از طریق تلفن گویای ۱۴۱ صورت پذیرفته، با هدف دریافت اطلاعات لحظه‌ای از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی، آگاهی از انسداد محورها، رصد فعالیت کارگاه‌های جاده‌ای و همچنین مکان‌یابی دقیق جایگاه‌های عرضه سوخت و مجتمع‌های خدماتی-رفاهی انجام شده است؛ آماری که نشان‌دهنده جایگاه حیاتی این سامانه در تسهیل مدیریت سفر و ارتقای ایمنی کاربران در شبکه راه‌های کشور است.