نمایشگاه صنایع دستی و سوغات اقوام با هدف معرفی فرهنگ بومی و حمایت از تولیدات محلی، با ۴۰ غرفه در مسیر جاده تهران به فیروزکوه، حد فاصل منطقه گیلاوند برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه که شامل ۴۰ غرفه متنوع است، فرصتی را فراهم آورده تا بازدیدکنندگان و مسافران بتوانند با صنایع دستی، مواد غذایی محلی و سوغات منحصربه‌فرد اقوام منطقه آشنا شوند و این رویداد فرهنگی تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و با هدف رونق اقتصادی تولیدکنندگان محلی و ترویج فرهنگ بومی منطقه برپا شده است.