به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه رمالی، فالگیری و ترویج خرافه‌گرایی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی قضایی و تحقیقات، متهم ۴۱ ساله را که ادعای بخت‌گشایی، جن‌گیری و حل مشکلات خانوادگی و مالی داشت شناسایی کردند افزود: وی از شهروندان به‌ویژه بانوان اخاذی و کسب درآمد می‌کرد.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: متهم که زنی ۴۱ ساله است دستگیر و در تحقیقات به فریب شهروندان و کسب درآمد از طریق رمالی و فالگیری اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.