پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری زنی ۴۱ ساله که با رمالی و فالگیری اقدام به فریب و کلاهبرداری از شهروندان میکرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ ارسلان صبحزاهدی گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه رمالی، فالگیری و ترویج خرافهگرایی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی قضایی و تحقیقات، متهم ۴۱ ساله را که ادعای بختگشایی، جنگیری و حل مشکلات خانوادگی و مالی داشت شناسایی کردند افزود: وی از شهروندان بهویژه بانوان اخاذی و کسب درآمد میکرد.
فرمانده انتظامی لنگرود گفت: متهم که زنی ۴۱ ساله است دستگیر و در تحقیقات به فریب شهروندان و کسب درآمد از طریق رمالی و فالگیری اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.