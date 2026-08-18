پخش زنده
امروز: -
رئیسِ مجلس شورای اسلامی گفت: مردم به برکتِ راهنماییهایِ ۴۸ ساله امامَین انقلاب، منسجم و یکپارچه مقابلِ دشمنِ آمریکایی - صهیونی ایستادند، تحتِ فرماندهیِ مقامِ معظم رهبری، دشمن را شکست دادند و یادداشتِ تفاهمنامه اسلام آباد را به عنوانِ سندِ شکست بر دشمن تحمیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس با تاکید بر اینکه تنگه هرمز قبل از رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبههها و دیگر شروط تفاهم نامه اسلام آباد باز نخواهد شد، از استمرار حضور مردم در تجمعات شبانه قدردانی وبر ضرورتِ حلِ مشکلاتِ اقتصادی و معیشتیِ مردم، تاکید کرد.