رئیسِ مجلس شورای اسلامی گفت: مردم به برکتِ راهنمایی‌هایِ ۴۸ ساله امامَین انقلاب، منسجم و یکپارچه مقابلِ دشمنِ آمریکایی - صهیونی ایستادند، تحتِ فرماندهیِ مقامِ معظم رهبری، دشمن را شکست دادند و یادداشتِ تفاهمنامه اسلام آباد را به عنوانِ سندِ شکست بر دشمن تحمیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس­ با تاکید بر اینکه تنگه هرمز قبل از رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروط تفاهم نامه اسلام آباد باز نخواهد شد، از استمرار حضور مردم در تجمعات شبانه قدردانی وبر ضرورتِ حلِ مشکلاتِ اقتصادی و معیشتیِ مردم، تاکید کرد.