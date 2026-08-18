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واژگونی پراید در جاده شیراز به مرودشت سه مصدوم و یک جانباخته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنیبر واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در کیلومتر ۴۰جاده شیراز_مرودشت به هلالاحمر اعلام شد.
محمد رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر مرودشت با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: این حادثه سه مصدوم و یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران پس از ایمنسازی صحنه، حمایتهای روانی و همکاری با اورژانس را انجام دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرودشت در پایان بیان کرد: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس و پیکر جانباخته نیز به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.