واژگونی پراید در جاده شیراز به مرودشت سه مصدوم و یک جان‌باخته بر جای گذاشت.

واژگونی خودرو در جاده شیراز به مرودشت با یک جان باخته و ۳ مصدوم

واژگونی خودرو در جاده شیراز به مرودشت با یک جان باخته و ۳ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در کیلومتر ۴۰جاده شیراز_مرودشت به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر مرودشت با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: این حادثه سه مصدوم و یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه، حمایت‌های روانی و همکاری با اورژانس را انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت در پایان بیان کرد: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس و پیکر جان‌باخته نیز به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.