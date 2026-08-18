بسته روی خط تماس به موضوع آلودگی هوا و کمبود امکانات رفاهی در برخی ایستگاه های اتوبوس شهر اراک پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته روی خط تماس به موضوع کمبود امکانات رفاهی در ایستگاه های اتوبوس، کنده کاری و بلاتکلیفی شهروندان در برخی معابر، آلودگی هوا و ضرورت برنامه ریزی برای کاهش فعالیت صنایع آلاینده کرده است.

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