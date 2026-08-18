معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان تا پایان سال خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و متاثر از جنگ در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: از مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که از محل سفر رئیس جمهور به قم برای واحدهای تولیدی استان مصوب شده، تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد پرداخت شده است.

روح‌الله ابراهیمی در سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در شهرک چوب ثامن برگزار شد، افزود: تلاش می‌شود باقی‌مانده تسهیلات مصوب نیز تا پایان سال به واحدهای تولیدی پرداخت شود و در این زمینه واحدهای آسیب‌دیده و متاثر از جنگ در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار کرد: در سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۶ مصوبه برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان به تصویب رسید که موضوعاتی از جمله تامین اجتماعی، امهال تسهیلات بانکی و امهال اقساط مالیاتی را شامل می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین با اشاره به بررسی مسائل شهرک چوب ثامن گفت: برای رفع مشکلات این شهرک نیز سه مصوبه در نظر گرفته شد که تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه، تسهیل دسترسی و تردد موقت ساکنان مجاور شهرک از مسیر این شهرک و تکمیل راه دسترسی شهرک از طریق بلوار عمار یاسر از جمله آنهاست.

ابراهیمی ادامه داد: عملیات اجرایی راه دسترسی شهرک چوب ثامن از طریق بلوار عمار یاسر در مرحله تملک اراضی قرار دارد و پس از تملک اراضی باقی‌مانده، عملیات اجرایی این مسیر تکمیل و دسترسی مناسب به شهرک فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی با هدف حمایت از استمرار فعالیت واحدها، رفع مشکلات مالی و تقویت ظرفیت تولید استان دنبال می‌شود و تلاش داریم با تسریع در پرداخت منابع باقی‌مانده، حمایت بیشتری از بخش تولید قم انجام شود.