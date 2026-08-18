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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از آغاز عملیات اجرایی و رفع موانع ۶ ساله پروژههای فاضلاب و انتقال پساب یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طلایی مقدم در حاشیه نشست پساب استان یزد گفت: با مشارکت صنایع بزرگ استان، ۹۳۰ میلیارد تومان نقدینگی برای توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب و رینگ آبی شهر یزد تأمین شده و مناقصه ۱۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب نیز تا پایان شهریورماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به دغدغههای چندینساله شهروندان یزدی در خصوص وضعیت فاضلاب و دریاچه شهر، اظهار داشت: با تدابیر و دستورات مستقیم استاندار یزد، استفاده از آبهای نامتعارف منطبق بر تکالیف برنامه هفتم توسعه در دستور کار ویژه قرار گرفت تا صنایع استان از آبهای شرب و بهداشتی بینیاز شوند.
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه قراردادهای مربوط به پساب در ۶ سال گذشته معطل مانده بود، افزود: طی پنج ماه اخیر با رایزنیهای فشرده و برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای بزرگ صنعتی که خود متقاضی اصلی این آب هستند، فرآیند اجرایی این پروژهها به شکلی محکم و عملیاتی کلید خورد.
طلایی مقدم افزود: طبق توافقات حاصله، تمامی عواید حاصل از فروش پساب و فاضلاب شهر یزد به واحدهای صنعتی، مستقیماً در پروژههای رینگ آبی و مخازن شهری یزد هزینه خواهد شد.
وی گفت: تاکنون حدود ۹۳۰ میلیارد تومان از سوی شرکتهای صنعتی وصول شده است که این مبلغ پشتوانه مالی بسیار خوبی برای شتابدهی به پروژههای شهری فراهم کرده است.
معاون عمرانی استاندار از برگزاری مناقصه تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب شهر یزد به طول ۱۵۰ کیلومتر تا پایان شهریورماه جاری خبر داد و تصریح کرد: این اقدام نه تنها نگرانیهای زیستمحیطی مردم را کاهش میدهد، بلکه گامی بلند در جهت پایداری تأمین آب صنعت در یزد خواهد بود.