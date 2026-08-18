به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت دانشجویی دانشگاه شریف اعلام کرد: دانشجویان کارشناسی ۱۴۰۱، ارشد ۱۴۰۳ و دکتری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که به اصطلاح سنواتی هستند، برای درخواست خوابگاه نیم‌سال اول تحصیلی آینده، باید از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور برای تکمیل فرم درخواست تمدید خوابگاه در سامانهٔ آموزش (edu.sharif.edu ) اقدام کنند.

دانشجویان متقاضی اسکان لازم است قبل از ثبت درخواست، هزینهٔ اجاره‌بهای نیم‌سال اول و دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را پرداخت کنند. همچنین ثبت درخواست به منزلهٔ تخصیص خوابگاه نیست و پس از بررسی و تاییدیه‌های لازم، نتیجهٔ ثبت درخواست از طریق سامانهٔ آموزش ( edu.sharif.edu ) اعلام می‌شود.