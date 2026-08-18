استاد آلبرت کوچویی، روزنامه نگار ،گوینده،مترجم ، نویسنده و منتقد هنری، با تأکید بر اینکه گوینده خوب باید علاوه بر صدای مناسب، از دانش، آگاهی و تسلط بر ادبیات فارسی برخوردار باشد، گفت: رادیو با وجود گسترش تلویزیون، اینترنت، فضای مجازی و هوش مصنوعی از بین نرفته و تا زمانی که انسان‌ها هستند، ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آلبرت کوچویی با حضور در استودیو شبکه خبر در گفت‌وگویی درباره ویژگی‌های گوینده حرفه‌ای گفت: تعریف گوینده در دوره‌های مختلف رسانه تغییر کرده است و امروز گوینده باید ضمن شناخت مسائل روز، بر موضوعی که درباره آن صحبت می‌کند، تسلط کامل داشته باشد.

او افزود: در گذشته شاید صدای خوب مهم‌ترین شاخص گویندگی بود، اما امروز آگاهی و دانش، در کنار صدای مناسب، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این گوینده پیشکسوت، زبان معیار و آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی را از پایه‌های اصلی فعالیت رسانه‌ای دانست و افزود: کسی که با ادبیات کلاسیک ایران آشنا نباشد، در کار رسانه‌ای دست‌وپا بسته خواهد بود. او تأکید کرد که ادبیات کلاسیک ستون اصلی زبان رسانه است.

کوچویی با اشاره به تجربه سال‌های طولانی خود در رادیو گفت: در یک برنامه رادیویی، احترام به مخاطب، صداقت، توانایی بیان و قدرت نوشتن اهمیت زیادی دارد. او استودیو را مکانی مقدس توصیف کرد و افزود: گوینده باید در برابر مخاطب و کاری که انجام می‌دهد، مسئولیت‌پذیر باشد.

وی درباره پیوند روزنامه‌نگاری و رادیو نیز توضیح داد: مطبوعات به کار رادیو کمک می‌کنند، اما زبان این دو رسانه متفاوت است. به گفته او، گوینده نباید صرفاً خواننده متن باشد و باید توانایی نوشتن و ایجاد پیوند میان متن و اجرا را داشته باشد.

این منتقد هنری در ادامه با بیان اینکه نقد خوب هنری همچنان وجود دارد، گفت: نقد در حوزه‌های مختلف مانند سینما، تئاتر، کتاب و هنر‌های تجسمی تعریف‌های متفاوتی دارد، اما مهم‌ترین اصل در همه آنها بی‌طرفی و پرهیز از سلیقه‌محوری است.

آلبرت کوچویی همچنین با اشاره به اجرای شعر «کوچه» اثر فریدون مشیری، درباره تغییرات ادبی و وزنی این اجرا توضیح داد و گفت: برخی ویرایش‌ها به تناسب متن با لحن و وزن اجرا انجام شده است.

او در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو ، رادیو را رسانه‌ای ماندگار توصیف کرد و گفت: حتی با ورود تلویزیون، اینترنت، فضای مجازی و هوش مصنوعی، رادیو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

کوچویی افزود: فضای مجازی هم اگر قرار است ماندگار باشد، باید به سمت سامان‌دهی و مسئولیت‌پذیری برود.

این گوینده پیشکسوت، عشق به کار را شرط اصلی ماندگاری در رسانه دانست و گفت: بدون علاقه و دلبستگی، نمی‌توان در رسانه دوام آورد.

آلبرت کوچویی در پایان خطاب به علاقه مندان کار در رسانه گفت: باید عاشق و شیدای کار بود به خصوص در رسانه مشکلات و فراز و نشیب فراوان هست که اگر عاشق کار نباشید نمی توانید دوام بیاورید.