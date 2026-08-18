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رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز بازسازی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان اندیمشک در استان خوزستان با حمایت وزارت امور خارجه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پاسداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان به میهن، اظهار داشت: ایثار و مقاومت آزادگان موجب شد ایران همواره سرافراز و پرافتخار باقی بماند و امروز نیز همان روحیه ایثار و فداکاری را در میان نیروهای سلامت کشور شاهد هستیم؛ به همین مناسبت از همه همکارانم در کادر سلامت سراسر کشور، بهویژه همکارانم در جنوب کشور و خوزستان و به طور ویژه نیروهای حوزه سلامت در اهواز و اندیمشک که در شرایط دشوار جنگ، مسئولیت خود را با تمام توان انجام میدهند، قدردانی میکنم.
وی افزود: همکاران ما در حوزههای بهداشت، فوریتهای پزشکی و درمان در شرایط ویژهای قرار دارند؛ نخست اینکه در همه بحرانها در خط مقدم حضور دارند و دوم اینکه با وجود دشواریهای موجود، از نظر معیشتی نیز با مشکلات و مطالباتی مواجه هستند، اما با این حال صحنههایی را در جنگ خلق کردهاند که انسان به ایرانی بودن خود افتخار میکند.
دکتر بوستانی در ادامه به حمله دشمن به بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز، مرکز ارائه خدمات به کودکان مبتلا به سرطان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به ماهیت خدمات این بیمارستان و برای حفظ امنیت و سلامت بیماران و کادر درمان، ناچار به تخلیه آن شدیم و در آن شرایط که همراهان برخی از کودکان در بیمارستان حضور نداشتند، پرستاران، تعدادی از آنان را با خود به منازلشان بردند تا از آنها مراقبت کنند. این روایتهای ایثارگری کادر درمان در شرایط جنگ بسیار بودهاند که از آن جمله میتوان به پرستاران و همکاران ما در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر اشاره کرد که با شجاعت و فداکاری از پنجرهای در ارتفاع بالا خود را به محل نگهداری نوزادان رساندند، نوزادان را در آغوش گرفتند و از ساختمان خارج کردند و نجات دادند؛ اینها جلوههایی از ایثار کادر سلامت است که در سختترین شرایط، جان بیماران را بر جان خود مقدم میدانند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تشریح اهمیت وجود بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک در منطقه بیان داشت: این بیمارستان با ۱۲۵ تخت فعال، در ورودی استان خوزستان و در مسیر جاده ترانزیتی جنوب قرار دارد و علاوه بر جمعیت شهرستان و روستاهای اطراف، به مسافران، زائران اربعین و راهیان نور نیز خدمات ارائه میدهد و به دلیل هممرزی اندیمشک با استانهای لرستان و ایلام، از جایگاه ویژهای در شبکه درمانی منطقه نیز برخوردار است.
وی با اشاره به حمله دشمن به این بیمارستان اظهار کرد: دشمن کودککش و جنایتکار آمریکایی صهیونی در جریان حملات خود به کشورمان، بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک را نیز هدف قرار داد و آسیب جدی به این مرکز درمانی وارد شد.
دکتر بوستانی میگوید: شدت موج انفجار در بیمارستان امام علی (ع) به اندازهای بود که ساختارهای مختلف این مرکز درمانی دچار اختلال شد و فعالیتها برای مدتی متوقف شد؛ در همان زمان برخی عملهای جراحی در حال انجام بود که با ایجاد شرایط اضطراری، ادامه اقدامات در خارج از اتاق عمل انجام شد و تعدادی از همکاران نیز که خود دچار آسیب شده بودند، در محوطه بیمارستان اقدام به مداوای برخی بیماران و آسیبدیدگان کردند.
وی تصریح کرد: با وجود این شرایط، تنها حدود نیم ساعت پس از حادثه، اورژانس بیمارستان فعالیت خود را از سر گرفت؛ این در حالی بود که بسیاری از تأسیسات از بین رفته بود و امکانات موجود به صندلیها و تجهیزات معمول پزشکی محدود میشد، اما کادر درمان اجازه ندادند خدماترسانی به مردم متوقف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: برای تداوم خدمترسانی به بیماران و مردم منطقه، با همکاری حوزه سلامت شهرستان دزفول، جابهجایی بیمارانی که نیاز به بستری داشتند، از جمله بیماران بدحال و بیماران نیازمند تختهای ویژه به سرعت انجام شد و مقدمات بازسازی بیمارستان نیز از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت.
دکتر حاتم بوستانی با بیان اینکه شرایط جنگی روند بازسازی را با محدودیتهایی مواجه کرده بود، گفت: با وجود بمبارانهای متعدد و همچنین محدودیت منابع، همکاران ما تلاش کردند ظرفیتهای بیمارستان را ارتقا دهند تا خدماترسانی به بیماران با شتاب بیشتری صورت گیرد؛ به عنوان نمونه، بخش دیالیز این بیمارستان که پیش از این ۹ تخت داشت، به ۱۶ تخت مجهز توسعه یافت.
وی با اشاره به تفاهمنامه میان وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت برای بازسازی بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک اظهار کرد: امضای این تفاهمنامه به معنای ایجاد یک ظرفیت جدید برای حمایت از سلامت مردم است که از سوی دستگاه دیپلماسی کشور مطرح شد. این همکاری، یک اقدام مهم و برگ زرینی در عرصه خدمت به مردم و شکست دشمن در حوزهای است که تصور میکرد میتواند با حمله به مراکز درمانی، خدمترسانی را متوقف کند؛ در همین راستا از هفته گذشته پیمانکار پروژه در محل مستقر و روند اجرای فرآیند بازسازی وارد مرحله جدیتری شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همچنین از همراهی دیپلماتهای کشور و خانوادههای آنان در خارج از کشور قدردانی کرد و افزود: دیپلماتها و خانوادههای آنان نیز در این مسیر پای کار آمدهاند و تلاش کردهاند ظرفیتهای موجود در خارج از کشور را برای حمایت از خوزستان و مراکز درمانی آسیبدیده استان به کار گیرند؛ خوزستان یکی از استانهایی است که در دو جنگ اخیر، بهویژه جنگ رمضان، در معرض درگیری و آسیبهای جدی قرار داشته و حمایت از زیرساختهای سلامت آن اهمیت ویژهای دارد.
دکتر بوستانی در خصوص آسیبهای واردشده به خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حملات اخیر دشمن به این شهر گفت: در جریان یکی از حملات، خوابگاه دانشجویی دچار موج انفجار شد، اما خوشبختانه کسی آسیب جسمی ندید، البته تعدادی از دانشجویان به دلیل شدت استرس ناشی از حادثه، علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را تجربه کردند که برای کاهش فشار روانی، جابهجایی آنها به خوابگاه دیگری انجام شد.
وی در ادامه درباره مهمترین چالشهای حوزه سلامت استان خوزستان گفت: بخشی از چالشها در این استان مشابه مشکلات نظام سلامت در سراسر کشور است که از جمله آنها میتوان به محدودیت منابع، پرداخت نشدن بهموقع مطالبات دانشگاه از بیمهها و تورم عمومی در نظام سلامت اشاره کرد، اما در منطقه جنوب و بهویژه استان خوزستان، موضوع پایداری سیستمهای حیاتی اهمیت مضاعفی دارد و باید برای تأمین برق اضطراری، ژنراتورها و زیرساختهای مورد نیاز، چارهاندیشی جدی صورت گیرد.
دکتر بوستانی تصریح کرد: شرایط اقلیمی خوزستان و آغاز گرمای شدید از ابتدای فصل بهار، ضرورت تأمین برق پایدار برای سیستمهای سرمایشی را دوچندان کرده است؛ علاوه بر برق مورد نیاز دستگاههای حیاتی، باید برق سیستمهای خنککننده و سرمایشی بیمارستانها نیز تأمین شود، زیرا بدون سیستم سرمایشی مناسب، امکان نگهداری و درمان بیماران در اتاقها و بخشهای بیمارستانی با دشواری جدی مواجه خواهد شد و تأمین این زیرساختها منابع قابل توجهی نیاز دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره موضوع افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی گفت: مسئولان وزارت بهداشت دغدغهمند هستند و برای حل مشکلات تلاش میکنند، اما در کنار مسائل جاری، باید به موضوع زیرساختهای آموزشی نیز توجه جدی شود؛ چرا که با افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و عدم ارتقای فضای آموزشی و آزمایشگاهی کافی، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد؛ بنابراین توسعه ظرفیتهای آموزش پزشکی نیازمند زیرساختهای لازم است و امیدواریم سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد تا نظام سلامت بتواند به وظایف خود عمل کند و در کنار آن، گوشهای از خدمات و تلاشهای وزارت امور خارجه و دیپلماسی کشور در خدمت مردم و سلامت جامعه نیز به ثمر بنشیند.