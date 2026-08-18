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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی از امکان واردات نهادههای دامی تا پایان شهریور بدون ثبت سفارش خبر داد و گفت: واردکنندگان میتوانند محموله خود را وارد کشور کنند و ثبت سفارش در گمرک انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی از تسهیل فرآیند واردات نهادههای دامی خبر داد و گفت: تا پایان شهریور، واردکنندگان برای ورود نهادههای دامی نیازی به ثبت سفارش قبلی ندارند.
علی تیموری در گردهمایی سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی در ساری افزود: هر فرد یا مجموعهای که قصد واردات نهادههای دامی دارد، میتواند تا پایان شهریور بدون ثبت سفارش قبلی نسبت به واردات اقدام کند.
وی گفت: ثبت سفارش این محمولهها در گمرک و با ارائه فاکتور انجام میشود و پس از طی فرآیند مربوط، نهادهها وارد کشور خواهند شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی افزود: هزینههایی که واردکنندگان در این فرآیند پرداخت میکنند، در چارچوب برنامه تعیینشده و حداکثر ظرف حدود دو هفته پرداخت خواهد شد.
تیموری گفت: این اقدام با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تأمین نهادههای دامی و ورود آن به کشور انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت خرید گندم از کشاورزان افزود: امسال تاکنون حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: از مجموع حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران، تاکنون ۵۷ درصد پرداخت شده است.
تیموری افزود: برای تأمین ذخایر مورد نیاز کشور در طول سال نیز حدود ۳ تا ۴ میلیون تن گندم وارد کشور میشود.
وی گفت: استانهای خوزستان، کردستان و فارس بیشترین میزان تولید و خرید گندم را در سال جاری به خود اختصاص دادهاند.