به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دادگستری جهرم گفت: در این جلسه اعلام شد در حالی که ظرفیت متعارف شهرستان جهرم تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ کوره است، اکنون بیش از ۱۰۰۰ کوره ذغال در سطح این شهرستان فعال است.

حسین دهقان افزود: این معضل موضوعی می‌باشد که به یک معضل جدی زیست‌محیطی، منابع طبیعی و حقوق عامه تبدیل شده است.

او ادامه داد: با کوره‌های فاقد مجوز و فعالیت‌های غیرقانونی برخورد خواهد شد و در صورت کوتاهی یا ترک فعل دستگاه‌های متولی، موضوع از مسیر قانونی پیگیری می‌شود.

دهقان بیان کرد: از مهم‌ترین مصوبات این جلسه می‌توان به تشکیل گشت‌های مشترک، افزایش بازرسی و نظارت میدانی، شناسایی و تعیین تکلیف کوره‌های غیرمجاز، پیگیری انشعابات واحد‌های غیرقانونی و تشدید کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرستان برای جلوگیری از قاچاق چوب و ذغال اشاره کرد.

رئیس دادگستری جهرم در پایان افزود: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های متولی ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده، روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر را توسط دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جهرم پیگیری و نظارت کنند.