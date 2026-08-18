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سرپرست پالایشگاه اول پارس جنوبی از پایان موفق تعمیرات اساسی این پالایشگاه در مدت یک هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اکبر غلامی گفت: با اجرای مجموعهای از فعالیتهای تعمیراتی، پیشگیرانه و عملیاتی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی و تجهیزات ایرانی، این پالایشگاه برای تولید، فرآورش و ارسال پایدار گاز طبیعی در فصل سرد آماده شده است.
وی با اشاره به اجرای تعمیرات اساسی این پالایشگاه از ۱۹ تا ۲۵ تیر، افزود: در این مدت با برنامهریزی دقیق و بسیج امکانات و ظرفیتهای تخصصی، مجموعهای از فعالیتهای مهم تعمیراتی، پیشگیرانه و عملیاتی با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، ارتقای آمادگی عملیاتی و تضمین استمرار تولید انجام شد.
غلامی گفت: در جریان این عملیات، کاتالیستهای واحدهای مرکاپتانزدایی (گوگرد زدایی) دو ردیف گازی تعویض و کالیبراسیون شیرهای اطمینان واحدهای عملیاتی با هدف افزایش ایمنی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات انجام شد.
سرپرست پالایشگاه اول پارس جنوبی افزود: تعویض جکت لاین واحد گوگردسازی، تعمیرات دورهای و یکساله کمپرسورهای صادرات و پروپان دو ردیف گازی و تعمیرات دورهای دیگهای بخار و آبشیرینکنهای واحدهای یوتیلیتی، از دیگر اقدامهای مهم انجامشده در این دوره بود.
غلامی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی و برق مورد نیاز پالایشگاه گفت: در بخش برق، بازبینی و تعمیرات پیشگیرانه مولدهای تولید برق، تعویض شارژرهای ایستگاههای برق و تعویض یوپیاسهای LERهای سه و چهار انجام شد.
وی افزود: همچنین فرایند PPM تجهیزات برقی و ابزار دقیق در ایستگاههای LER ردیفهای گازی با هدف پیشگیری از خرابی و افزایش ضریب اطمینان تجهیزات اجرا شد.
سرپرست پالایشگاه اول پارس جنوبی همچنین از رفع نشتی خطوط کاستیک واحد بودارکننده گاز خبر داد و گفت: تعمیر و تعویض قطعات معیوب پمپهای آمین و گلایکول نیز در این برنامه تعمیراتی انجام شد که در افزایش آمادگی و قابلیت اطمینان تجهیزات فرایندی مؤثر است.
اکبر غلامی با تأکید بر رویکرد مجتمع گاز پارس جنوبی برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی افزود: اجرای این حجم از فعالیتهای تخصصی در مدت کوتاه، حاصل برنامهریزی منسجم، دانش فنی نیروهای متخصص و استفاده از ظرفیت شرکتها و سازندگان داخلی بوده است.
وی گفت:در این تعمیرات اساسی، توان متخصصان داخلی و کالاها و تجهیزات ایرانی مورد توجه ویژه قرار گرفت و تلاش شد با بهرهگیری از ظرفیت سازندگان و تأمینکنندگان داخلی، ضمن کاهش وابستگی به منابع خارجی، زمینه توسعه توانمندیهای ساخت داخل و استمرار تولید پایدار فراهم شود.
سرپرست پالایشگاه اول پارس جنوبیبا اشاره به فعالیت ۲۰۰ نیروی انسانی متخصص در دوره تعمیرات اساسی گفت: این نیروها با تلاش شبانهروزی و رعایت الزامات ایمنی، در اجرای موفق برنامه تعمیرات نقشآفرینی کردند و فعالیتها با هدف بازگرداندن تجهیزات به شرایط مطلوب عملیاتی و افزایش آمادگی پالایشگاه انجام شد.
غلامی یادآور شد: اجرای این اقدامهای تعمیراتی و پیشگیرانه، گامی مؤثر در افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش ریسک توقفهای ناخواسته و آمادهسازی پالایشگاه برای ورود به ماههای سرد سال است.
وی گفت: با انجام موفق تعمیرات اساسی و بازگرداندن تجهیزات و واحدهای عملیاتی به شرایط مطلوب، پالایشگاه اول پارس جنوبی آماده است با حداکثر ظرفیت و اطمینان، در مسیر استمرار تولید، فرآورش و ارسال پایدار گاز طبیعی به شبکه سراسری کشور ایفای نقش کند.