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پل گچین دو با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد در حال ساخت است که با تلاش شبانهروزی نیروهای فنی، تا شهریورماه امسال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان گفت: این پل دارای هشت دهانه ۳۰ متری است که دهانه پنجم آن در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دید.
عباس شرفی با اشاره به روند بازسازی پل گچین افزود: ارتفاع پل از بستر رودخانه حدود ۱۴ متر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان افزود: عملیات بازسازی پل از پنجم مرداد آغاز شده و پیمانکار این طرح، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) است که عملیات را به صورت شبانهروزی انجام میدهد.
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شرفی گفت: برای اجرای عملیات بازسازی، پنج تیر بتنی پیشساخته ۷۰ تنی و ۳۰ متری از استان بوشهر به منطقه گچین منتقل شد.
وی افزود: این تیرها در یک عملیات ویژه و در مسافت ۷۲۰ کیلومتر به محل پروژه انتقال یافتند و برروی پل نصب شدند.
شرفی گفت: در این عملیات بیش از ۶۰ تن میلگرد و بیش از ۲۱۰ مترمکعب بتن استفاده شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان افزود: عملیات اجرایی در۲۰ روز و با حدود ۴۰۰ ساعت کار مستمر انجام شده است.
۲۶ تیرماه در پی حملات رژیم جنایتکار آمریکا به زیرساختهای هرمزگان ۹ دهانه پل و ۲ تونل مورد هدف اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.