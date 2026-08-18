فرمانده انتظامی شهرستان شهریار، از کشف ۲۸ کیلوگرم و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک نفر در جریان بازرسی از یک خودروی سواری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ میرمحمدرضا موسوی‌ فرمانده انتظامی شهریار گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر جابجایی موادمخدر توسط فردی سودجو در شهریار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران یگان امداد شهرستان شهریار در هنگام گشت‌زنی به یک خودروی سواری مشکوک و دستور توقف را صادر و با هماهنگی قضائی در بازرسی از خودرو مقدار ۲۸ کیلو ۵۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار افزود: متهم به همراه موادمخدر مکشوفه پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد