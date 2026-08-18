جلسه کارگروه اقتصادی سرمایه گذاری و اشتغال استان با محوریت بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این جلسه وضعیت طرحهای تبصره 18و تبصره 2 قانون بودجه و همچنین پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر لزوم تسریع در جذب و پرداخت تسهیلات بانکی، از تعلل برخی بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات تبصره 18 و تبصره 2 و تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور به استان انتقاد کرد.

مشیرپناهی مدیر کل اموراقتصادو دارایی استان کردستان نیز ببه بیان وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره 18 و تبصره 2 قانون بودجه در استان پرداخت و آماری در این رابطه ارائه داد.

در ادامه هرکدام از اعضای جلسه و مدیران دستگاههای اجرایی خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب برای پرداخت به متقاضیان حوزه اشتغال و سرمایه گذاری شدند.

اگرچه در این جلسه روسای بانکها نیز درباره همکاری و عمل به تعهدات خود وعده دادند ، اماباید دید این موضوع تا چه اندازه محقق می شود.