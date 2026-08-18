امام جمعه کیش، گفت: عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی به برکت خون شهدا، رشادت جانبازان، آزادگان و ایثارگران و خانواده‌های آنان است.

عزت و سربلندی ایران اسلامی به برکت خون شهدا و رشادت جانبازان، آزادگان و ایثارگران

عزت و سربلندی ایران اسلامی به برکت خون شهدا و رشادت جانبازان، آزادگان و ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، با حضور در منزل دو آزاده ساکن در کیش، گفت: خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران سال‌ها سختی‌ها را تحمل کردند تا عزت ایران اسلامی باقی بماند.

او افزود: به وجود آزادگان، ایثارگران، جانبازان، شهدا و خانواده‌های آنان افتخار می‌کنیم و مایه مباهات در کشور هستند.

امام جمعه کیش، گفت: امیدواریم بتوانیم قدردان زحمات این عزیزان و خانواده های آنان باشیم و با برنامه ریزی، همت، پیگیری و تلاش بتوانیم مشکلات آنان را برطرف کنیم.

امام جمعه کیش به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مسئولان کیش با حضور در منزل آقایان امیر ربیعی و اسماعیل قدس تهرانی از آزادگان هشت سال دفاع مقدس و ساکن کیش با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.