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امام جمعه کیش، گفت: عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی به برکت خون شهدا، رشادت جانبازان، آزادگان و ایثارگران و خانوادههای آنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، با حضور در منزل دو آزاده ساکن در کیش، گفت: خانوادههای شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران سالها سختیها را تحمل کردند تا عزت ایران اسلامی باقی بماند.
او افزود: به وجود آزادگان، ایثارگران، جانبازان، شهدا و خانوادههای آنان افتخار میکنیم و مایه مباهات در کشور هستند.
امام جمعه کیش، گفت: امیدواریم بتوانیم قدردان زحمات این عزیزان و خانواده های آنان باشیم و با برنامه ریزی، همت، پیگیری و تلاش بتوانیم مشکلات آنان را برطرف کنیم.
امام جمعه کیش به همراه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مسئولان کیش با حضور در منزل آقایان امیر ربیعی و اسماعیل قدس تهرانی از آزادگان هشت سال دفاع مقدس و ساکن کیش با آنان دیدار و گفتوگو کردند.