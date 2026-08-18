مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از اختصاص ۶۴۰۰ هکتار از اراضی ملی استان برای توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و احداث نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد و کمک به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از رویکرد‌های مهم این مدیریت است.

اختصاص ۶۴۰۰ هکتار از اراضی ملی آذربایجان‌شرقی به گلخانه و نیروگاه خورشیدی

اختصاص ۶۴۰۰ هکتار از اراضی ملی آذربایجان‌شرقی به گلخانه و نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید احمدی در حاشیه تور رسانه‌ای و بازدید جمعی از مدیران روابط عمومی بخش کشاورزی آذربایجان شرقی از طرح‌های گلخانه‌ای در شهرستان‌های مرند، جلفا و منطقه آزاد ارس، با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه مدیریت اراضی اظهار کرد:استفاده هدفمند از اراضی ملی برای طرح‌هایی که به افزایش بهره‌وری، توسعه تولید و تامین زیرساخت‌های پایدار کمک می‌کنند در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در بخش توسعه گلخانه‌ها، تاکنون یک هزار و ۴۱۸ هکتار از اراضی برای ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای به متقاضیان اختصاص یافته است که حدود ۶۰۰ هکتار از این اراضی وارد مرحله اجرای طرح شده و بخشی از طرح ها نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

احمدی با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شرایط کنونی کشور ادامه داد: در راستای استفاده از ظرفیت اراضی ملی برای تولید انرژی پاک، ۵ هزار هکتار از این اراضی نیز به طرح‌های احداث نیروگاه خورشیدی اختصاص پیدا کرده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: از اراضی اختصاص‌ یافته به طرح‌های خورشیدی، تاکنون برای یک هزار و ۶۵۰ هکتار واگذاری قطعی انجام شده و اسناد مالکیت نیز انتقال یافته است. همچنین نیروگاه‌هایی در سطح ۵۲۱ هکتار به بهره‌برداری رسیده و به شبکه سراسری برق متصل شده‌اند.

وی یکی از اصول مهم در فرآیند واگذاری اراضی را پاسخگویی به نیاز سرمایه‌گذاران و رعایت دقیق ضوابط قانونی عنوان کرد و افزود: واگذاری اراضی بدون درخواست متقاضی انجام نمی‌شود و هر طرح پس از بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی در صورت احراز شرایط لازم امکان تخصیص زمین خواهد داشت.

احمدی از آمادگی مدیریت امور اراضی برای حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه خبر داد و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران بخش گلخانه و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند درخواست‌های خود را در چارچوب مقررات ارائه کنند تا ضمن بررسی کارشناسی، فرآیند اختصاص اراضی مناسب با سرعت بیشتری دنبال شود.

گفتنی است این اقدامات در راستای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های سرزمینی آذربایجان‌شرقی، توسعه تولید، افزایش بهره‌وری اراضی و تقویت زیرساخت‌های انرژی پاک در استان دنبال می‌شود.