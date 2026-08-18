به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر سه شنبه ۲۷ مرداد در هجدهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب در استان افزود:در این مانور ۵ مورد دستکاری لوازم اندازه‌گیری نیز شناسایی شد.

وی ادامه داد: در بخش توسعه و ساماندهی انشعابات نیز ۵۰ انشعاب غیر دائم به فروش رسید، ۵۱ شمارشگر نصب و ۱۲۰ کنتور جدید نیز نصب و ۱۶۹ کنتور معیوب تعویض شد.

کیامهر، استمرار عملیات اصلاح و بهسازی شبکه را یکی از اقدامات شاخص این مانور اعلام کرد و افزود: به‌طوری‌که ۸ هزار و ۶۷۶ متر از شبکه سیمی سطح استان به کابل خودنگهدار تبدیل شد؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشی‌ها و مقابله با سرقت و انشعابات غیرمجاز دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه پایش و شناسایی موارد مشکوک نیز مأموران قرائت هفت مورد برق غیرمجاز را شناسایی کرده و ۱۳۷ مورد کنترل قرائت کنتورها و بررسی موارد مشکوک انجام شد.

مدیر عامل شرکت برق استان یادآور شد: در بخش مدیریت مصرف و کنترل مراکز پرمصرف نیز ۱۵۷ مورد مقابله با جلوه‌های بد مصرفی انجام و وضعیت فیوز ۱۲۰ مرکز رفاهی و تجاری تنها در ۲۴ ساعت اجرای مانور مورد بازدید قرار گرفت.